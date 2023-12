Un prestigieux club anglais jette son dévolu sur cet ancien joueur d'Anderlecht

Le Néerlandais a rejoint Bologne à l'été 2022 et se rapproche d'un départ. Manchester United est intéressé.

Il y a une saison et demie, le Bayern Munich cédait définitivement Joshua Zirkzee à Bologne. L'ancien attaquant prêté à Anderlecht y vit des beaux jours, et se rapproche progressivement d'un départ.

Selon Transfermarkt, Zirkzee valait environ 13 millions d'euros en octobre de cette année. Avec la dernière mise à jour, il a vu ce montant plus que doubler, pour atteindre 30 millions d'euros.



Ses réalisations ne passent pas inaperçues. On savait déjà que Zirkzee pouvait compter sur l'intérêt de Naples et de l'AC Milan. Désormais, il serait également sur le radar de Manchester United, rapporte le journal allemand SPORT1.