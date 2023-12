Surprise chez les Francs Borains : le capitaine Teddy Chevalier signe pour un autre club wallon en plein renouveau

Gros coup réalisé par Mons qui s'offre Teddy Chevalier. Le Français quitte les Francs Borains, mal embarqués en D1B.

Auteur de 30 buts en Nationale 1 l'an dernier, Teddy Chevalier était l'une des figures majeures de la montée des Francs Borains en D1B. A l'image de l'équipe, l'attaquant de 36 ans éprouve plus de difficultés à l'échelon supérieur. Auteur d'un but et d'un assist, le capitaine n'était d'ailleurs plus dans le groupe ces dernières semaines.

Le club hennuyer a aujourd'hui annoncé son départ pour Mons, deux divisions plus bas. Une opération dégraissage qui doit aider la direction à renforcer l'équipe, avant-dernière en D1B.

📄 𝗧𝗲𝗱𝗱𝘆 𝗖𝗵𝗲𝘃𝗮𝗹𝗶𝗲𝗿 𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲́𝗿𝗲́ 𝗮𝘂 𝗥𝗔𝗘𝗖 𝗠𝗼𝗻𝘀.@GLBouchez : "Buteur infatigable, il a poussé l’équipe à se battre sans relâche, ne baissant jamais les bras."



➡️ Le communiqué : https://t.co/obuJi5uvUZ



👋 Merci "le fou". Merci Teddy ! pic.twitter.com/bI6JWY2fp1 — Royal Francs Borains (@FrancsBorains) December 26, 2023

"Teddy voulait absolument venir et a fait des efforts pour y arriver. Nous pouvons être fiers de voir qu’un joueur de son parcours reconnaisse les qualités de notre projet ! C’est un joueur qui a faim de succès, un gagneur et sa grinta exceptionnelle nous permettra de faire grandir le RAEC Mons, nous en sommes persuadés !”, ajoute pour sa part Bernard Courcelles, Directeur Général de Mons, premier de D2ACFF.