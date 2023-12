À bout, les ultras de Charleroi préviennent Bayat : "Ou tu piges, ou tu dégages"

Le Sporting Charleroi a vécu une année 2023 très compliquée. Avant le dernier match de l'année, les Storm Ultras carolos ont fait le bilan... et prévenu Mehdi Bayat.

Le Sporting Charleroi va devoir gagner ce soir pour ne pas finir l'année 2023 dans la zone de relégation. Un constat terrible pour un club qui, depuis 10 ans, affirmait sa volonté de s'installer dans le subtop de notre championnat. Et les Storm Ultras tirent un bilan sans concessions de cette année difficile.

"Dernier jour de match d'une année 2023 particulièrement m*rdique... car le maintien, on le joue en réalité depuis un an. La politique sportive est trop juste depuis trop longtemps (...) L'omnipotence sportive d'un seul homme pose un énorme problème", entame le communiqué des Ultras, ciblant Mehdi Bayat.

Mehdi Bayat très critiqué

"Le constat est là, nous sommes 13e et allons vivre 2024 en mode bien stressant. Il y a urgence sportive (...) Mehdi, tu es responsable de cette situation et pas qu'un peu. Il est hors de question que l'avenir sportif soit sous ton unique responsabilité", assurent les Storm. Récemment, Mehdi Bayat avait annoncé l'arrivée d'investisseurs, mais réaffirmé sa volonté de rester seul maître à bord au Sporting Charleroi.

"Ou cette saison, tu piges et tu apportes une modernisation réelle de la politique sportive, ou tu dégages. Ou on te fera dégager par tous les moyens, même si on doit prendre 200 interdictions de stade", prévient le communiqué. Plus loin, ils concluent par des menaces claires : celles de mettre en place des actions s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent.

"Si nous n'obtenons pas non pas ce que les Storm demandent mais ce que TOUS les fans de Charleroi veulent, des actions bien plus dures seront organisées : arrêts de matchs, invasion de tribune présidentielle, pression constante sur les joueurs et le staff, sur la direction, réveils nocturnes", énumèrent les Storm Ultras. "Nous ne laisserons pas ce club descendre à cause de vos déficiences".