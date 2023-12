Un match annulé pour Philippe Clément et Nicolas Raskin pour de surprenantes raisons

Les Rangers ne joueront pas ce mercredi soir. Et pour cause : l'adversaire de Nicolas Raskin et Philippe Clément ne parviendra pas à rejoindre Glasgow à temps...

Les conditions météorologiques sont très mauvaises en Écosse cette semaine. Rien de vraiment inhabituel pour le pays, et le terrain de l'Ibrox Stadium est d'ailleurs en état d'accueillir le match entre les Glasgow Rangers et Ross County. Mais la rencontre, prévue ce mercredi à 20h45, a tout de même été reportée. En effet, l'équipe entraînée par Philippe Clément a annoncé que le match n'aurait pas lieu car le club de Ross County ne parviendra pas à rejoindre Glasgow via l'A9 en raison des mauvaises conditions météorologiques. Une date ultérieure sera communiquée. Les Glasgow Rangers de Nicolas Raskin et Philippe Clément sont actuellement 2e du championnat d'Ecosse, avec 5 points mais aussi 2 matchs de retard sur le Celtic Glasgow. Ross County est 10e au classement.





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Rangers FC - Ross County FC en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.