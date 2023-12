Zinho Vanheusden ému : "Tout le monde veut bien faire..."

Le Standard a encore calé en championnat en arrachant un point in extremis face à STVV. Avec 23 points, les Rouches ne sont qu'à deux longueurs de la zone rouge.

En partageant à domicile face à STVV, le Standard se tire une balle dans le pied avant la trêve hivernale. Outre l'absence de victoire depuis le 25 novembre dernier (1-0 face à Genk), les Rouches ne sont surtout plus qu'à deux longueurs de la zone rouge.

"Je pense qu'on a tout vu que ce n'était pas assez. En première mi-temps, ils avaient énormément la possession et c'était difficile pour nous d'aller presser. Sur la fin, on prend un point grâce à notre caractère mais on sait qu'on doit faire plus", a commenté Zinho Vanheusden après la rencontre.

Vanheusden soutient toute son équipe

Le défenseur central semblait quelque peu ému après cette contre-performance : "La volonté est là, tout le monde veut bien faire et ce n'est pas ça notre problème. Il faut montrer plus de qualités quand on joue pour le Standard. On mérite plus, les supporters également".

Mais s'il sait une chose : c'est que tout l'effectif se donne à 100%. "Quand je regarde dans les yeux de tous les joueurs sur le terrain, je vois qu'ils jouent pour le blason et qu'ils veulent bien faire. Les sifflets ne me perturbent pas et je suis là pour aider les coéquipiers plus jeunes, ce n'est jamais facile. Mais je comprends aussi les supporters", a-t-il conclu.