(Exclusif) Mark Van Bommel : "On ne pourra pas répéter la magie de 2023"

L'année 2023 se termine, et l'entraîneur de l'année a sans aucun doute été Mark Van Bommel. Le Néerlandais a emmené l'Antwerp vers le doublé national.

Quelle année pour l'Antwerp et pour Mark Van Bommel. Le Great Old a tout réussi en 2023 : remporter un premier titre en championnat depuis 50 ans, faire le doublé en gagnant également la Croky Cup et obtenir une victoire de prestige en Ligue des Champions face au grand Barça. "Ce sera évidemment très difficile pour nous de répéter cela", reconnaît l'entraîneur néerlandais.

Difficile, mais pas impossible ? "Allez, on va dire que ce sera... presque impossible. Faire le doublé Coupe-championnat, la Supercoupe, se qualifier pour la C1... C'est la première fois dans l'histoire du club que cela arrive", souligne Van Bommel. "On a donc marqué l'histoire de l'Antwerp. L'année 2023 restera inoubliable. Il y a 7-8 ans, nous étions encore en D2 et maintenant, nous faisons le doublé. C'est magique. Mais ce sera presque impossible de refaire ça. Si on y arrive, je vous offre une bouteille de champagne, allez (rires)".

Pas de revanche pour Genk

Le champagne avait en effet coulé à flots au Bosuil après le titre arraché dans les derniers instants du championnat, face à... Genk, qui l'a emporté face à l'Antwerp (3-0) pour la dernière de 2023. Une revanche ? "Ca n'en serait une que s'ils avaient gagné un trophée, non ?", sourit Mark Van Bommel. "Ce qui s'est passé en juin était fantastique pour nous, et une grosse désillusion pour eux".

Contrairement à Alieu Fadera, qui parlait de douce revanche, le coach du Great Old relativise donc. "Ils nous ont battu 3-0, c'est très bien pour eux. Mais vous devez demander à mon collègue ici présent si c'est une revanche. Moi, je ne crois pas. Même si nous avons mérité de perdre, rien à dire à ce sujet".