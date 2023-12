Les joueurs du Standard sont-ils toujours derrière Carl Hoefkens ? "On essaye d'appliquer le plan de jeu, mais..."

Avec le départ de plusieurs titulaires au mois de janvier pour la Coupe d'Afrique des Nations ainsi que pour la Coupe d'Asie, Cihan Canak devrait retrouver une place de titulaire dans les rangs du Standard. Cette fois, pour de bon ?

Après le triste partage du Standard contre Saint-Trond, Cihan Canak est revenu sur la prestation de son équipe, avant d'évoquer le mercato hivernal. Le jeune Turc a également évoqué le "cas" Carl Hoefkens, qui a peut-être dirigé son dernier match sur le banc du Standard.

"On nous dit un plan de jeu, on essaye de l'appliquer. Ce n'est pas trop mon plan favori, je suis plutôt un joueur offensif. Mais tant que ça aide l'équipe, je le fais" a répondu Cihan Canak, lorsqu'on lui demande si les joueurs sont toujours à 100% derrière leur entraîneur.

Le Standard va vivre un mois de janvier déterminant. Rythmé par la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Asie, d'abord, qui va priver le T1 de plusieurs éléments importants. Mais aussi et bien sûr par le mercato, où le Standard aurait bien besoin de se montrer un minimum actif, malgré d'importants soucis financiers persistants.

"Sûrement que l'un ou l'autre renfort nous aiderait, mais il y a déjà du talent dans cette équipe. Il faut simplement le mettre en avant. On a aussi besoin de retrouver cette confiance."

Des soucis financiers tels que les joueurs ont reçu leur salaire du mois de novembre en retard, et que le Standard a été victime d'une interdiction de transférer pendant quelques jours. Des événements qui ont assurément trotté dans les têtes.

"C'est vrai qu'on y pensait, mais on a essayé de mettre ça de côté, car on savait qu'on serait payés et que des matchs comme cela nous attendaient. Quand on s'engage au Standard, la première chose à faire est de se mettre à 150, 200%."

Ce mois de janvier et ces nombreux départs devraient permettre à Canak de retrouver une place de titulaire... pour de bon ? "Toutes les fois où j'ai eu l'occasion, j'ai su montrer et j'ai prouvé. J'aurai plus de temps de jeu, car certains coéquipiers ne seront pas là, mais je pense que j'ai déjà prouvé" a conclu Cihan Canak.