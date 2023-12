Battant, comme à son habitude, Cihan Canak a essayé de réveiller le Standard : "On n'a rien proposé comme jeu"

Les mines étaient basses, à Sclessin, après le partage contre Saint-Trond. Cihan Canak n'a pas trouvé les explications au marasme liégeois, mais le jeune Turc ne compte pas abandonner son club dans cette situation.

Les mines étaient naturellement basses, dans les rangs Liégeois, après le partage morose contre Saint-Trond. En zone mixte, Cihan Canak a essayé d'analyser cette rencontre, mais n'a pas vraiment trouvé de réponse aux profonds maux du Standard.

"On a manqué de qualité avec le ballon et d'envie, surtout dans le pressing. Il y a déjà un manque de qualité, qui s'accentue au fur et à mesure de la rencontre, puisqu'on presse beaucoup."

Bien monté au jeu, le jeune joueur a cependant vu son opposant direct ouvrir le score, cinq minutes avant la fin du temps réglementaire. Un oubli de marquage, qui n'entache que peu la bonne impression laissée par Canak, particulièrement applaudi lors de sa montée au jeu.

"Même si j'ai fait quelques erreurs, j'ai continué à presser et à courir. C'est ce que la plupart font, mais on devrait tous faire ça. On ne pense pas à la situation de l'entraîneur, on essaye simplement de tout donner pour gagner le match."

© photonews

Cihan Canak ne pense pas à quitter le Standard en janvier

Cette période hivernale va être importante pour le Standard. En manque de temps de jeu, Cihan Canak pourrait avoir envie de quitter le marasme de Sclessin, mais ça n'est pas son cas.

"Je ne sais pas si le mercato va me concerner. J'ai toujours envie de soutenir le Standard, je suis là depuis que je suis petit. Je ne pense pas qu'un transfert soit une possibilité pour moi et pour le club, il faut d'abord avoir du temps de jeu, puis on verra."

Dès le premier quart d'heure, les joueurs de Carl Hoefkens ont été sifflés par leurs supporters. Des sifflets qui se sont poursuivis pendant la rencontre, et qui ont connu leur bouquet final au dernier coup de sifflet d'Erik Lambrechts.

"C'est une réaction normale, ils ont tout à fait raison. À leur place, j'aurais réagi de la même manière. On n'a rien proposé comme jeu. Contre les équipes, il nous manque cette qualité et cette envie qu'on a quand on joue contre une grande équipe, je ne sais pas l'expliquer" a conclu Cihan Canak.