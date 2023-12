Plus de stages pour les clubs belges ? Voici la justification de la Pro League

La saison 2024-2025 va apporter un changement majeur aux clubs belges. Les stages hivernaux ne seront plus possibles à organiser.

Il s'agit d'une mini-révolution à l'aube de la saison 2024-2025 : les clubs de la Jupiler Pro League n'auront plus la possibilité d'organiser de stage hivernal à cause de la modification du calendrier.

En effet, la Pro League a décidé de revoir le nombre de jours de congé accordés aux clubs entre la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier. Avec un début de trêve le 27 décembre et une reprise le 7 janvier (pour les clubs qualifiés en Coupe de Belgique, le 10 pour les autres): cela ne laisse que dix jours de repos aux clubs et rend impossible l'organisation d'un stage.

"Les clubs et les joueurs ont une semaine de repos en moins lors du passage à la nouvelle année car les compétitions de l’UEFA sont plus étalées et prennent donc plus de place dans le calendrier", a justifié la Pro League dans ses propos rapportés par la Dernière Heure.