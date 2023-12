Que les clubs profitent bien de la trêve : la saison prochaine, organiser un stage sera un vrai casse-tête

Les clubs de Pro League abordent leurs derniers matchs avant la trêve. La saison prochaine, le calendrier sera sensiblement différent.

Les entraîneurs se plaignent déjà de manière régulière du calendrier, de plus en plus chargé et pointé du doigt à l'heure d'expliquer les surcharges musculaires de plus en plus fréquentes. Ils ont dû tomber de leur chaise en découvrant le calendrier de la saison révélé par la Pro League.

Si les dates de reprise et de fin de saison ne réservent pas de surprise, le timing de la trêve marque un tournant. Alors que les clubs organisent depuis de nombreuses saisons des stages hivernaux, ce ne sera tout simplement plus possible lors de l'exercice 2024/2025.

Plus de stage, une trêve extrêmement courte

En effet, la Pro League a voulu gagner un weekend et a, pour ce faire, décidé de faire recommencer le championnat le weekend du 10, 11 et 12 janvier, soit une dizaine de jours plus tôt que cette année. Et encore, c'est sans compter sur la Coupe, qui vaudra aux clubs encore engagés une reprise dès le 7 janvier.

A moins de partir en stage après le nouvel an pour revenir presque dans la foulée, les clubs ne pourront donc même plus profiter d'un camp d'entraînement au soleil pour parfaire leurs automatismes.