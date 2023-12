"Ce match, c'est plus que du football" : Pour Philippe Clément et Nicolas Raskin, le dernier rendez-vous de l'année est le plus important

Les deux Belges vont disputer la rencontre la plus importante de l'année en Écosse, le Old Firm. Un match qui aura des conséquences non négligeables dans la course au titre.

Si le championnat belge est au repos jusqu'à mi-janvier, d'autres ligues européennes poursuivent leur saison et jouent entre les fêtes de fin d'année.

C'est le cas en Angleterre et en Italie, où de nombreux Diables fouleront les pelouses ce samedi, mais aussi en Écosse. Et le calendrier ne fait pas dans la dentelle, puisque le match le plus attendu de l'année est programmé, entre le Celtic et les Glasgow Rangers de Philippe Clément et Nicolas Raskin (13h30).

"Quand vous gagnez ce derby, vous êtes le roi dans les rues de Glasgow" lance Dedryck Boyata, joueur du Celtic entre 2015 et 2019, dans les colonnes du Nieuwsblad.

"Par contre, si vous perdez, vous ne savez plus sortir de chez vous. Vos supporters sont en colère, ceux des Rangers vous rient au nez. Heureusement, j'ai gagné la plupart de ces matchs. Mais la rivalité est si grande que vous ressentez constamment la pression" poursuit celui qui a disputé 12 Old Firm, pour 8 victoires, 2 partages et 2 défaites.

Sous la houlette de Clément, les Rangers sont revenus à cinq longueurs du Celtic, en comptant deux matchs de moins. En cas de victoire dans ce derby de Glasgow disputé au Celtic Park, Nicolas Raskin et ses coéquipiers se mettraient en bonne position pour reprendre les devants dans cette course au titre.

"L'intensité est incroyablement élevée. Je n'ai jamais vécu cela. Même sur le terrain, on sent que ce match représente plus que du football. Ce match doit être gagné. Peu importance les circonstances, peu importe le déroulement de la saison" conclut Dedryck Boyata, qui suivra certainement cette rencontre depuis la Venise du Nord, où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2025.