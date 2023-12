Un cap important de passé pour Koni De Winter, qui continue de rêver plus grand

Remplacé pour le début de la seconde période, Koni De Winter a participé au bon résultat de la Genoa ce vendredi soir, qui a partagé l'enjeu contre le leader du championnat d'Italie, l'Inter Milan (1-1).

Treizième, le club de Gênes peut néanmoins se vanter de son bilan tout simplement incroyable face aux grosses écuries de la compétition. Une victoire contre l'AS Rome, une autre contre la Lazio, et trois partages contre l'Inter, Naples et la Juventus.

Espérant encore participer à l'Euro 2024, le défenseur central de 21 ans a quitté ses partenaires prématurément pour la première fois depuis six rencontres. Un remplacement rare, pour un jeune joueur qui enchaîne après avoir suivi du banc les trois premiers matchs de la saison.

Titulaire à 11 reprises en 18 matchs de championnat, Koni De Winter vient de passer le cap des 1.000 minutes en Série A, cette saison. Un joli bilan, qui peut lui permettre de croire encore en son billet pour l'Allemagne.

Genoa continue to add to their IMPRESSIVE form agains the big teams:



• Inter (draw)

• Juventus (draw)

• Roma (win)

• Napoli (draw)

• Lazio (win)



Becoming the norm 🇮🇹👏 pic.twitter.com/ez1YBO6xYR