"On a déjà commencé à en parler" : Arthur Vermeeren évoque son futur transfert

Ce n'est un secret pour personne. Arthur Vermeeren quittera l'Antwerp dans les prochains mois. Lui-même n'en fait pas un mystère.

De son explosion en Pro League à ses débuts en Ligue des Champions et chez les Diables Rouges, l'année 2023 d'Arthur Vermeeren aura été très fructueuse. 2024 devrait déjà être celle de ses premiers pas à l'étranger.

Scouté chaque semaine par plusieurs grandes écuries européennes, il confesse : ”On a déjà commencé à en parler avec mon entourage et mes parents” explique-t-il au sujet de son futur transfert, avant de poursuivre : “nous sommes tous d’accord sur un point : mon choix devra être parfait".

Un Vermeeren peut en cacher un autre

Le milieu de terrain de 18 ans fait déjà preuve de beaucoup de maturité : "La première condition sera de jouer. Je ne veux pas absolument rejoindre le plus grand ou le plus beau club. Je veux trouver un club où on me dit : 'la prochaine étape pour toi est de jouer le plus possible.”

Dans cette interview accordée au Laatste Nieuws, le Golden Boy de l'Antwerp explique qu'il ne décidera pas seul, mais avec son père : "Avant de signer quelque part, je veux absolument avoir un entretien avec le coach. Je veux savoir ce qu’il pense à mon sujet et quels sont ses plans. Si cela ne correspond pas à ce que mon père et moi avons en tête, la réponse sera négative".