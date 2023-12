Le futur adversaire de l'Union Saint-Gilloise en Europe vise un grand nom pour son mercato

L'Union Saint-Gilloise affrontera l'Eintracht Francfort en février prochain. D'ici là, les Allemands pourraient s'être renforcés.

L'Eintracht Francfort compte quelques noms connus de notre football dans ses rangs. Ainsi, les anciens de l'Antwerp Aurelio Buta et William Pacho évoluent au sein du club de Bundesliga, et sont des titulaires importants. Les 15 et 22 février prochains, ils affronter l'Union Saint-Gilloise en Conference League.

Et à cette date, l'Eintracht pourrait s'être bien renforcé. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le club allemand s'intéresse en effet à Donny Van de Beek (26 ans), sur une voie de garage à Manchester United. Le Néerlandais est presque totalement privé de temps de jeu cette saison sous Erik ten Hag... qui en avait pourtant fait son moteur de l'entrejeu à l'Ajax Amsterdam.

Avec l'Euro 2024 en ligne de mire, Van de Beek a désespérément besoin de jouer, et devrait donc quitter Manchester United cet hiver. Il avait été cité brièvement à l'Antwerp, via les connexions de Marc Overmars et Mark Van Bommel, mais la rumeur avait été réfutée. L'Eintracht Francfort pourrait donc être sa destination, en prêt sans option d'achat, toujours selon Romano.