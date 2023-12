Un joueur prêté pourrait s'inscrire dans la durée à Anderlecht : "Il y aura des discussions"

Ludwig Augustinsson est de retour en forme avec Anderlecht. Les Mauves pourraient-ils se permettre de le conserver après la fin de saison ?

Après deux dernières saisons très compliquées partagées entre Séville, Majorque et Aston Villa, Ludwig Augustinsson revit à Anderlecht. D'emblée bombardé titulaire indiscutable malgré le bon début de saison de Moussa N'Diaye, le Suédois a retrouvé du rythme et compte déjà trois assists dans notre compétition.

Dans une interview accordée au Laatste Nieuws, il confesse ne pas être contre une aventure prolongée dans la capitale : "Je suis vraiment heureux ici. Je me sens chez moi en Belgique et ma famille aussi. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve. J’ai toujours un contrat avec Séville, mais il y aura certainement une conversation pour voir ce qui est faisable en vue d’un éventuel séjour plus long à Anderlecht".

Bien que le Sporting ne dispose pas d'option d'achat, Séville pourrait se montrer coopératif : Augustinsson y arrivera en fin de contrat un an après son retour de prêt. Trouver une solution pourrait éviter aux Andalous de le voir partir gratuitement en fin de saison prochaine.