🎥 La vidéo pleine d'humour d'Erling Haaland à Kevin De Bruyne

Le Diable Rouge signe bient√īt son retour sur les terrains. Erling Haaland semble plus qu'impatient.

Kevin De Bruyne est de plus en plus proche d'un retour sur les terrains et devrait donc retrouver ses coéquipiers de Manchester City, y compris Erling Haaland.

Un duo qui a fait trembler des défenses entières et qui semble manquer de plus en plus au Norvégien. Ce dernier a d'ailleurs exprimé sa frustration de ne plus pouvoir jouer avec son coéquipier belge.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on voit Haaland à côté d'un maillot floqué De Bruyne sur un mannequin à qui il parle comme s'il était en plein match. "Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé", Erling ?