Amadou Onana a été victime de racisme dès son enfance : "Des cris de singe quand j'étais à Anderlecht"

Le racisme est un fléau qui touche tous les domaines de la société. Le sport et le football n'y échappent malheureusement pas. Amadou Onana en a fait les frais dès ses premiers pas sur les terrains.

Dans une interview accordée au Nieuwsblad, Amadou Onana s'est confié sur les actes de racisme dont il a été victime lors de son passage à Anderlecht, lorsqu'il n'avait que 12-13 ans.

"Je vois encore le gars qui a fait ça. Je ne me souviens pas exactement des jurons qu'il a prononcés, mais il faisait des bruits de singe. Tout ça parce que je défendais sur son fils et que l'avais tacklé", explique Onana. "J'avais 12 ou 13 ans à l'époque et ma sœur se tenait juste à côté de cet homme. Cela a été très dur pour elle. Elle avait déjà 25 ans et était beaucoup plus consciente de ce genre de choses."

Amadou Onana se lâche sur le racisme

"Il est arrivé plus souvent que les gens crient des choses comme 'sale noir', 'retourne dans ton pays', ou 'tu es plus âgé que ce qui est écrit sur ton passeport'... Dans le football junior et amateur, le racisme est beaucoup plus difficile à tolérer que ce que je vis dans les grands stades."

"Là, les supporters peuvent se cacher dans la foule", explique Onana. "Cela fait encore plus mal lorsque vous regardez un raciste droit dans les yeux."