Les nouvelles sont mauvaises pour Killian Sardella, dans la forme de sa vie

Killian Sardella est absent du groupe anderlechtois se rendant au stage hivernal. Et son absence risque de se prolonger.

Mauvaise nouvelle pour Killian Sardella. Le latéral droit du RSC Anderlecht, dans la forme de sa vie, s'est blessé lors du dernier match de championnat de 2023, face au Cercle de Bruges. Sans surprise, il ne fera pas le voyage jusqu'à Tabarka, afin de travailler sa forme et préparer son retour.

Mais selon le Nieuwsblad, ce retour n'est pas pour tout de suite. Alors que Brian Riemer espérait bien pouvoir compter sur son back droit dès le 17 janvier face à l'Union Saint-Gilloise, Sardella pourrait bien manquer jusqu'à 2 mois de compétition.

Cela implique de manquer plusieurs rencontres, à commencer par le quart de finale de Coupe, le déplacement à OHL et le second match face à l'Union, cette fois en championnat. Cette saison, Killian Sardella s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux de Jupiler Pro League, et Louis Patris peine jusqu'ici à le concurrencer. Ce sera peut-être l'heure de l'ancien louvaniste...