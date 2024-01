Le clan Boyata appelle au secours : "Il n'est pas heureux à Bruges !"

L'ancien Diable Rouge ne compte que 156 minutes de jeu cette saison. Un enfer, dont son clan essaye de le sortir. Le père de Dedryck Boyata, Bievenu Boyata, le clame : son fils n'est plus heureux en Venise du Nord.

Depuis son arrivée en août 2022, Dedryck Boyata n'a participé qu'à 24 matchs sous les couleurs du Club de Bruges. Un total très, très faible, d'autant que la majorité d'entre eux ne sont que des montées au jeu.

Cette saison, l'ancien Diable Rouge n'a, tout simplement, pas voix au chapitre : 156 petites minutes de jeu, réparties en quarte matchs. Un enfer, raconté par son père.

"Son passage au Club est une grande déception. Il n'est pas heureux, tous les footballeurs veulent jouer. Surtout quand vous avez le statut de Dedryck, qui était capitaine au Hertha Berlin. Il ne peut pas accepter ça" clame Bienvenu Boyata dans les colonnes du Nieuwsblad.

Dedryck Boyata veut logiquement quitter le Club de Bruges

Boyata cherchait donc une porte de sortie pendant le mercato, mais il n'est pas certain que le Club l'autorise : Joel Ordonez et Denis Odoi sont blessés, et Ronny Deila n'a pas pléthore de solutions en défense centrale. Néanmoins, le Norvégien ne semble absolument pas compter sur lui.

"Nous n'allons pas partir juste pour partir. Il n'y a rien de concret, c'est ce que nous attendons. J'espère que la situation va s'améliorer, les choses peuvent aller très vite dans le football" a-t-il conclu.