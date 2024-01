Deux départs se profilent au Club de Bruges

Le Club de Bruges s'apprête à vivre un mercato hivernal assez calme. Cependant, deux joueurs au temps de jeu réduit voire inexistant devraient mettre les voiles prochainement.

Tajon Buchanan a officiellement quitté le Club de Bruges. L'ailier polyvalent canadien a signé à l'Inter Milan. La nouvelle a été annoncée ce vendredi.

Outre Buchanan, Bruges devrait également trouver une solution pour deux joueurs : Roméo Vermant et Dedryck Boyata. Comme l'explique Het Laatste Nieuws, un départ définitif mais également un prêt sont possibles.

Vermant, 19 ans, avait joué plusieurs rencontres de Play-offs la saison dernière. Sous Deila, il n'a joué que 3 rencontres avec les A et continue de se montrer très performant avec le Club NXT (6 buts en 11 matchs).

Boyata, quant à lui, n'est plus embêté par les pépins physiques mais ne rentre plus vraiment dans les plans de Deila. Il a disputé 361 minutes de jeu toutes compétitions cette saison. En championnat, il n'a plus joué depuis le 1er octobre.