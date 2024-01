Paul-José Mpoku parle du choix de sélection : "Voilà mon conseil à ces joueurs"

Paul-José Mpoku était l'une des figures marquantes de notre championnat sous les couleurs du Standard de Liège. Désormais actif en Corée du Sud, il fait office de consultant pour la RTBF durant la CAN.

Pouvez-vous nommer le club de Paul-José Mpoku (31 ans), où il a signé il y a un peu plus d'un an maintenant ? L'ancien du Standard avait surpris tout le monde en rejoignant la Corée du Sud et Incheon United. Il s'y est épanoui, avec 33 matchs disputés pour 5 buts et 5 passes décisives. Mais durant cette CAN, Mpoku fera office de consultant pour la RTBF, qui détient les droits de diffusion des matchs du Congo et du Maroc.

La RDC, Mpoku la connaît très bien, lui qui compte 22 caps avec les Léopards (6 buts). Une sélection qui manque cruellement de résultats à la CAN compte tenu de son talent. "Le football ne se joue pas que sur le terrain. À mon époque, on logeait dans de mauvais hôtels, on voyageait des heures en économie puis on devait jouer, ce n'était pas idéal pour être performants", explique "Polo" sur la RTBF.

Bongonda, Kayembe et le choix pour le Congo

"Quand j'étais là, c'était déjà catastrophe mais quand j'entendais Youssouf Mulumbu nous expliquer comment c'était avant, on vient de loin", reconnaît-il. Selon l'ex-Rouche, cependant, la RDC est "en train d'y arriver", grâce à son nouvel entraîneur Sébastien Desabre qui met des normes en place. "Nous ne sommes pas à notre plein potentiel quand tu vois le nombre d'habitants au Congo".

L'un des secrets de résultats en Afrique, c'est aussi de convaincre les binationaux d'opter pour le pays de leurs parents. Récemment, le Maroc y est très bien parvenu en "chipant" Zaroury et El Khannouss à la Belgique. Le Congo a souvent convaincu des Belges de représenter les Léopards, tels que Bongonda et Kayembe récemment. "J'ai toujours dit à ces joueurs-là de se rendre au Congo avant de faire leur choix, et de laisser leur coeur leur dire quoi faire", assure Paul-José Mpoku.

"Et quand tu vas au Congo, ton coeur est directement pris (...) l'amour que les gens t'y montrent, tu ne le trouves pas ailleurs. C'est ce que j'ai vécu, ça n'a pas de prix", conclut l'ancien capitaine du Standard. Théo Bongonda, Joris Kayembe mais aussi Rocky Bushiri sont repris pour disputer la CAN, et les matchs de la RDC seront à suivre sur Auvio dès le 17 janvier (RDC - Tanzanie).