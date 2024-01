Anderlecht - Genk ne sera pas rejoué : les explications du Professional Referee Department

Le communiqué explique que le PRD n'a pas seulement tranché concernant Anderlecht - Genk, mais également au sujet de KV Malines - Club de Bruges (répondant à une plainte du Club de Bruges).

"Les deux équipes ont déclaré dans leur plainte qu'il y avait eu une erreur d'arbitrage dans l'application des règles du jeu et ont demandé que le match soit rejoué. Les représentants des quatre clubs concernés ont été entendus, de même que les arbitres et les VAR impliqués", déclare le communiqué, qui explique ensuite la décision du PRD.

"Après examen, le PRD a jugé aujourd'hui dans les deux cas qu'il s'agissait d'une erreur d'arbitrage dans l'appréciation d'un fait de jeu. Il n'y a donc pas eu d'erreur dans l'application des règles du jeu. Par conséquent, les cas ne seront pas transférés au Conseil Disciplinaire pour le Football Professionnel."

La conséquence est alors claire, et ne plaira ni à Genk ni au Club de Bruges. "Cela signifie que les matches ne seront pas rejoués et que la procédure auprès de l'URBSFA est clôturée. Aucun appel n’est possible auprès d'un organe disciplinaire de l'URBSFA , mais éventuellement bien auprès de la CBAS (Commission Belge d'Arbitrage pour le Sport)."

Our Professional Refereeing Department reviewed two complaints (KV Mechelen-Club Brugge KV & RSC Anderlecht-KRC Genk) at the hearing of January 5th. Read the full decision on our website. ⤵️



