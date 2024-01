Les vieilles connaissances d'Ivan Leko : ces joueurs auxquels le nouveau coach du Standard pourrait penser

Ivan Leko a déjà connu le succès avec ses clubs, et notamment par deux fois en Belgique. Cet hiver, il aura besoin de renforts ; et si de vieilles connaissances le rejoignaient ?

On le sait, un mercato hivernal est toujours particulier. Il faut attirer des joueurs capables de performer rapidement, mais bien souvent, les joueurs changeant de club en janvier sont en manque de temps de jeu, et donc de rythme. Un cercle vicieux. Dans ce contexte, bien connaître les joueurs qui arrivent est un plus indéniable. Ivan Leko pourrait donc arriver avec des noms intéressants à soumettre à Fergal Harkin. En voici quelques uns.

Attention : ceci n'est pas une liste de rumeurs, ou de joueurs suivis par le Standard. Simplement une liste hypothétique de joueurs au profil plus ou moins crédible, ayant collaboré avec plus ou moins de succès avec Ivan Leko par le passé. Rappelons aussi une chose : il est fort probable que le budget du Standard cet hiver soit très, très réduit. Certains de ces candidats sont donc fort peu susceptibles de débarquer...

Didier Lamkel Zé

Le trublion du football belge a récemment laissé échapper un mystérieux "bientôt le retour en Belgique" (lire ici). Difficile à prendre au sérieux tant on sait que Didier Lamkel Zé aime brouiller les pistes. Mais s'il revenait bel et bien en D1A, on ne voit qu'une destination pour le Camerounais : le Standard.Pourtant, les relations entre Ivan Leko et Lamkel Zé n'ont pas été évidentes, loin de là.

© photonews

Sous Bölöni, "DLZ" avait brillé ; il a ensuite été mis au placard par le Croate, et en est ressorti dès le départ de Leko pour la Chine. Au passage, quelques piques envoyées par Didier Lamkel Zé qui estimait qu'Ivan Leko "lui manquait de respect". Bref : sur papier, c'est un grand non. Mais Leko connaît les qualités de l'ex-Anversois : "Je pourrais le mettre à gauche, dans l'axe ou à droite, il serait le meilleur". Et en Turquie, Didier paraît s'être assagi. Alors, la hache de guerre enterrée et un caractère de feu pour rallumer Sclessin ? L'histoire serait belle...

Ruud Vormer

L'option provoc'. Tout le monde, à Sclessin, se rappelle de la fameuse main de Ruud Vormer le 13 mai 2018, qui a offert le partage et donc le titre au Club de Bruges. Le capitaine d'Ivan Leko s'était attiré les foudres de Sclessin et en est resté l'une des cibles privilégiées par après. Pourtant, paradoxalement, Vormer est exactement le type de joueur qui plairait au chaudron liégeois.

© Photonews

Le Néerlandais, désormais âgé de 35 ans, fait le bonheur de Zulte Waregem où il est sous contrat jusqu'en 2025. Mais on en prend le pari : il suffirait d'un coup de fil d'Ivan Leko pour qu'il relève le défi, et de quelques rencontres pour que les supporters oublient sa main de 2018. A-t-il encore le niveau pour la D1A ? Il l'avait en tout cas largement en seconde partie de saison dernière. Zulte, cependant, ne s'en séparerait pas volontiers...

Vadis Odjidja

L'été dernier, Vadis Odjidja (34 ans) optait pour une destination surprenante : le Hajduk Split. Là-bas, il devenait un titulaire régulier sous Ivan Leko. Le Croate était bien sûr derrière cette arrivée, comme le reconnaissait Vadis à l'époque : "S'il n'avait pas été là, ils n'auraient sûrement même pas pensé à moi". Et depuis le licenciement de Leko, cela se passe moins bien pour Odjidja, devenu réserviste plus souvent qu'à son tour.

© photonews

L'ancien métronome du Club de Bruges et de La Gantoise n'avait signé qu'un contrat d'un an, et négocier avec le Hajduk cet hiver serait donc possible. Reste le problème du salaire pour un joueur qui faisait partie des meubles dans notre championnat, et qui a toujours du football dans les pieds, c'est une certitude. Leko tentera-t-il le coup, même si Vadis a été formé... à Anderlecht ?

Wolke Janssens

En 2016-2017, Wolke Janssens (28 ans) faisait ses grands débuts en professionnels sous les couleurs de Saint-Trond. Sur le banc à l'époque : Ivan Leko. Depuis, entre deux passages à Dessel et au Lierse, Janssens s'est imposé comme un cadre des Canaris (118 matchs), mais a perdu sa place de titulaire cette saison. Défenseur central polyvalent, il peut dépanner au back droit, ce qui rend son profil très intéressant pour le Standard.

Reste que Janssens avait prolongé son contrat l'été dernier, et est donc lié à STVV jusqu'en 2026. Seule option plausible : un prêt cet hiver. Ivan Leko pourrait-il relancer l'un de ses anciens joueurs de l'ère trudonnaire ?

Wesley

Le Standard de Liège a besoin d'un buteur, et devrait donc en attirer un cet hiver. Ivan Perica pourrait quitter Sclessin, Noah Ohio semble se rapprocher lui aussi d'un départ et William Kanga resterait donc le seul n°9 à disposition d'Ivan Leko. Pourrait-il dès lors aller rechercher celui qui avait inscrit 17 buts en 48 matchs en 2018-2019 sous sa houlette : Wesley ?

Le Brésilien reste sur plusieurs flops consécutifs, à Aston Villa, Levante et désormais Stoke City (18 matchs, aucun but cette saison). Wesley a été éjecté du onze de base et sa valeur marchande, un jour estimée à 30 millions d'euros, est désormais d'1,8 million d'euros. Un montant toujours élevé pour le Standard, sans parler du salaire. Un prêt serait, là aussi, la seule option. Sans garantie que le monstre de l'époque brugeoise soit encore quelque part...