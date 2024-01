Michy Batshuayi, un départ cet hiver pour sauver sa participation à l'Euro...et son avenir chez les Diables Rouges ?

Michy Batshuayi a vécu une année 2023 compliquée. Barré à Fenerbahce cette saison, l'attaquant devra prendre une décision lors de ce mercato hivernal. Sa participation à l'Euro 2024 pourrait être compromise.

Début 2023, Michy Batshuayi était en pleine bourre avec Fenerbahce. Très prolifique lors de la première partie de saison, l'attaquant s'était ensuite malheureusement blessé et avait manqué près de deux mois de compétition.

Revenant bien, il avait été décisif dans la victoire en Coupe de Turquie, marquant en demi-finale et inscrivant un doublé lors de la finale face au Basaksehir. En ayant manqué plusieurs matchs, il terminait pourtant l'exercice 2023-2024 en ayant scoré à 20 reprises en 32 apparitions.

Michy Batshuayi, devenu second couteau à Fenerbahce

Le club d'Istanbul, qui n'a plus connu de titre de champion de Turquie depuis 2014, a alors décidé de mettre les bouchées doubles lors du mercato estival - avec près de 60 millions d'euros dépensés. Outre les arrivées de Cengiz Under et Dusan Tadic dans sa ligne offensive, Fenerbahce a recruté un attaquant très expérimenté, qui venait de disputer la finale de la Ligue des Champions aux côtés de Romelu Lukaku : Edin Dzeko.

Désormais, c'est le Bosnien qui est titulaire au poste d'avant-centre. Et ça marche : Dzeko a déjà marqué 17 buts en une demi-saison. Le club est leader de SuperLig et a terminé premier de son groupe de Conference League. Seulement, pour Batshuayi, il ne reste plus que les miettes.

En championnat, il n'a en effet titulaire...qu'une fois. Ses trois buts marqués lors de ce match sont ses seuls faits d'armes cette saison en SuperLig. En Conference League, il est par contre titulaire et a marqué 3 fois en 5 matchs. Mais soyons honnêtes : un joueur du calibre de Batshuayi ne peut pas accepter d'être remplaçant dans un club turc, aussi prestigieux et performant cette saison soit-il.

Son Euro 2024 mis en danger ?

Remplaçant, Batshuayi l'est aussi chez les Diables Rouges. S'il recevait encore du crédit sous Roberto Martinez, sa situation s'est dégradée sous Domenico Tedesco. L'Italo-Allemand ne l'a en effet jamais titularisé et ne l'a fait monter au jeu qu'à trois reprises.

Batshuayi est désormais relégué à remplaçant de Lois Openda, lui-même barré par l'immense Romelu Lukaku. De joker de luxe ultra-efficace chez les Diables Rouges, il est passé au statut de faire-valoir. Au point où sa place à l'Euro 2024 pourrait être mise en danger. Et s'il descend du bus de l'équipe nationale, Dieu sait à quel point cela peut être compliqué d'y remonter.

Cité sur les tablettes de plusieurs clubs européens cet hiver, l'ancien attaquant du Standard est donc à la croisée des chemins. Il est vraisembablement dans l'une des étapes les plus importantes de sa carrière.