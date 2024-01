Enfin le premier transfert pour le Sporting Charleroi ?

Le Sporting Charleroi se cherche un renfort défensif et se tourne vers l'Angleterre. Un joueur de Watford serait ciblé.

Alors que ses concurrents se renforcent, le Sporting Charleroi attend encore son premier renfort hivernal. Les supporters s'impatientent, mais Mehdi Bayat travaillerait bien à l'arrivée d'un défenseur central, comme prévu. Celui-ci devrait amener de la concurrence dans un secteur en difficulté.

Selon The Athletic, Charleroi s'intéresserait au défenseur de Watford Mattie Pollock (22 ans). Le jeune anglais n'a que peu de temps de jeu cette saison (7 matchs en Championship), et cherche donc une porte de sortie cet hiver. La saison passée, Pollock avait été prêté à Aberdeen (Ecosse), et s'y était relancé en disputant 15 matchs en seconde partie de saison.

Barré entre autres par l'ancien d'Anderlecht Wesley Hoedt, Pollock est sous contrat jusqu'en 2026. Il n'est estimé qu'à 350.000 euros sur Transfermarkt, mais Watford pourrait également se laisser convaincre par un nouveau prêt.