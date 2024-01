Questionné sur son avenir, Andreas Skov Olsen laisse planer le doute

Depuis son arrivée il y a a deux ans au Club de Bruges, Andreas Skov Olsen s'est affirmé comme l'un des tous meilleurs joueurs du championnat. Il figure parmi les outsiders au Soulier d'Or.

Malgré les nombreux remous au Club de Bruges en 2023, Andreas Skov Olsen a été performant. Cette saison, le Danois affiche des stats impressionnantes, avec déjà 17 buts et 5 assists au compteur.

"Si je regarde en arrière maintenant, ma première moitié de saison a été fantastique", a déclaré Skov Olsen dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws. "Mais il y a eu des hauts et des bas – ça peut encore être bien mieux. Cela vaut également pour notre équipe. Mais moi-même et le Club sommes sur la bonne voie."

Andreas Skov OIsen évoque son avenir

Skov Olsen est, à 24 ans, l'un des joueurs du championnat belge les plus cotés. La question, ce n'est pas de savoir quand il va quitter le Club de Bruges, ce serait plutôt de savoir quand.

Pourtant, le Danois se sent bien dans la Venise du Nord et dit ne pas penser actuellement à un départ. "Avant de partir - si je pars - je veux gagner des trophées ici. Je suis heureux ici. Avant de mettre un terme à ma carrière, j'aimerais jouer dans un autre championnat. Mais je me sens très bien ici. Nous verrons ce qui se passera en juin."