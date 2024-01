L'entraîneur d'Everton a un message clair pour Amadou Onana !

Comme tous les 6 mois, un départ d'Amadou Onana est évoqué du côté d'Everton. Mais Sean Dyche espère bien conserver le patron de son entrejeu.

Ce mercato sera-t-il le bon pour Amadou Onana ? Le Diable Rouge est très convoité, et des rumeurs évoquant un départ reviennent lors de chaque fenêtre de transfert. Cet hiver, Onana est suivi de près par Arsenal et Manchester United, entre autres. Mais Everton est inflexible, et Sean Dyche en a remis une couche en conférence de presse.

Alors que les Toffees demanderaient en ce moment une somme très élevée pour Amadou Onana (lire ici), Dyche a rappelé que la décision finale revenait au club. "Nous avons besoin de tout le monde. Cette saison, nous avons été mis à rude épreuve, et nous devons faire au mieux avec l'équipe que nous avons. Bien sûr, dans notre position, si une offre suffisante arrivait, nous ne pourrions peut-être pas la refuser", reconnaît-il.

"Mais contrairement à Arnaud Danjuma (prêté par Villarreal, nda), Onana est un joueur d'Everton. Et la décision finale concernant nos joueurs nous reviendra toujours", pointe Sean Dyche. Reste à voir si un club du top anglais ouvrira grand son portefeuille pour le Diable Rouge.