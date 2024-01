Pour Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne n'était pas "The Best"

Le vote des stars a été dévoilé au lendemain de la cérémonie The Best, qui a sacré Lionel Messi. Kylian Mbappé a placé Kevin De Bruyne en troisième position de son top.

Personne n'a compris pourquoi le trophée The Best, qui déterminait le meilleur joueur de l'année 2023, a été attribué à Lionel Messi. L'attaquant de... l'Inter Miami ne peut en effet même plus se reposer sur sa Coupe du Monde 2022 de haut vol, puisque contrairement au Ballon d'Or, le trophée The Best ne prenait plus le Mondial en compte.

Visiblement, cela important peu pour les votants, puisque Messi a remporté le titre pour 2023, d'une courte tête devant Erling Haaland. Et son ancien coéquipier au PSG, Kylian Mbappé, n'a pas hésité à voter pour lui. Le vote du champion du monde 2018 a été révélé.

Lionel Messi y figure donc en première place, devant Erling Haaland et Kevin De Bruyne. Un vote qui s'explique par la seconde partie de saison impressionnante de l'Argentin avec le PSG, à laquelle Mbappé a bien sûr assisté de très près. Mais pendant ce temps, Haaland et KDB réalisaient le triplé avec Manchester City...