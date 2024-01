Quelques centimètres de neige et la panique ? Un match de Coupe confirmé, suspens pour Union-Anderlecht

Les quarts de finale de Coupe de Belgique auront-ils lieu cette semaine ? La neige a à peine commencé à tomber que le doute plane.

On annonce de la neige cette semaine, et cela pourrait bien perturber les plans de la Pro League. Ces mardi et mercredi se tiennent les quarts de finale de Croky Cup et d'importantes chutes de neige pourraient signifier un report des rencontres (lire ici).

Ce mardi, La Gantoise-Club de Bruges devrait bel et bien avoir lieu, a déclaré Lorin Van Parys, le CEO de la Pro League. "Sur base des informations disponibles sur les conditions météorologiques, il n'y a pas de problème pour ce mardi", assure-t-il dans Het Laatste Nieuws. "Mais les pronostics pour mercredi sont très incertains".

Union-Anderlecht reporté ?

Il faudra cependant prendre une décision à temps, afin d'éviter un déplacement inutile pour de nombreux supporters dans des conditions potentiellement dangereuses. A priori, le verdict ne devrait donc pas tomber à une ou deux heures du match, mais dans l'après-midi de mercredi. Selon Het Laatste Nieuws, on sera fixé ce mercredi à 14h, au plus tard, sur la tenue ou non des quarts de finale. Si report il y a, les rencontres pourraient alors se tenir les 25 et 26 janvier prochains.