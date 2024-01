Leko va déjà devoir creuser : le Standard avec cinq absents et deux joueurs incertains pour affronter Courtrai

La semaine de stage n'a pas épargné les organismes : Ivan Leko sera privé de cinq joueurs pour sa première sur le banc du Standard, tandis que deux autres titulaires sont incertains.

Ivan Leko a beaucoup travaillé, notamment physiquement, lors de sa première semaine en tant qu'entraîneur du Standard. En stage à Marbella, l'entraîneur croate a axé sa préparation sur l'intensité, et cela s'est fait ressentir. Plusieurs douleurs et petites blessures sont à déplorer, bien que ce processus fut inévitable pour la suite de la saison.

"Nathan Ngoy et Ibe Hautekiet sont toujours blessés. Steven Alzate est de retour à l'entraînement, mais sera encore trop juste pour la rencontre de samedi" lance le Croate en conférence de presse. Trois absences, auxquelles il faut ajouter la suspension de Merveille Bokadi et la sélection d'Aiden O'Neill avec l'Australie pour la Coupe d'Asie.

Sept absences pour la première d'Ivan Leko au Standard ?

"On ne sait pas encore si Marlon Fossey et Hayao Kawabe seront aptes. Il reste un entraînement collectif, ce vendredi, puis nous prendrons une décision. Cette semaine n'a pas été facile pour tout le monde, la préparation n'a pas été idéale. On s'entraîne bien, avec concentration et ambition" poursuit Ivan Leko, qui pourrait donc devoir se passer de sept joueurs contre la lanterne rouge.

Depuis le début de la saison, et même dans son histoire récente, le Standard a souvent perdu des points évitables contre des "petites" équipes. Contre Courtrai, l'erreur ne sera pas permise. "On ne regarde pas le passé, mais simplement d'aujourd'hui et de ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Je commence à connaître les joueurs et eux me découvrent aussi. Ils veulent montrer qu'ils sont là et qu'on peut former une bonne et solide équipe."

