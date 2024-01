Un Standard complètement nouveau contre Dortmund : qu'est-ce qui a changé avec Ivan Leko ?

Ce mardi, le Standard de Liège a partagé l'enjeu contre le Borussia Dortmund en match amical (3-3). Si le résultat importe peu, les Rouches ont joué comme on ne l'avait jamais vu cette saison.

Désormais sous la houlette d'Ivan Leko, le Standard est en stage à Marbella et disputait son premier match amical, ce mardi (11h), contre le Borussia Dortmund. Une rencontre spectaculaire, terminée sur un score de parité (3-3), mais qui aurait pu tourner en faveur des Liégeois, qui ont vu Wilfried Kanga et Noah Ohio frapper la barre.

Un Standard complètement changé

Cela n'a échappé à personne, le Standard n'a absolument jamais joué de cette manière en première partie de saison, sous les ordres de Carl Hoefkens. Une possession maitrisée, des changements de vitesse, du rythme, des appels de balle. Tout n'est évidemment pas encore précis, mais le contraste avec le festival de longs ballons du début de saison est flagrant.

Ivan Leko l'avait annoncé dans sa conférence de presse de présentation : peu importe le système utilisé, c'est l'animation sur le terrain qui est importante. Visiblement, le message est rapidement passé. Les changements de position sont nombreux, ce qui a mis en difficulté la défense fébrile de Dortmund.

© photonews

Un pressing intense, mais une défense qui patine encore

L'intensité. Le maître-mot d'Ivan Leko. Ceci n'était encore qu'un match amical, mais le T1 l'a déjà bien implémentée. Pour la toute première fois de la saison (matchs amicaux sous Carl Hoefkens compris), le Standard se met à presser à 60 mètres de son but, de manière collective. Sur la récupération qui amène le premier but du Standard, cinq joueurs sont dans les trente mètres adverses.

Le pressing qui amène la perte de balle allemande et le but 👀 #LekoBall pic.twitter.com/n2oZ9l2Y4U — Believe #IvanLeFroque🇧🇪 (@LeopoldBennyy) January 9, 2024

Sur le troisième but, une nouvelle fois, la récupération se fait à hauteur du grand rectangle adverse. Noah Ohio trouve le portier du BVB, mais Stipe Perica est à la bonne place pour reprendre les devants. Dortmund a commis de grosses erreurs défensives, mais c'est aussi le Standard qui l'a poussé à le faire. Une nouvelle fois, un concept complètement nouveau, cette saison.

Le point négatif reste le compartiment défensif, et plus précisément son alignement. Trop souvent, la ligne arrière n'est pas coordonnée, pas à la bonne place, et un appel dans le dos peut rapidement se faire. Sur les seconds ballons, Laifis, puis Bokadi sont aux abois. Et là où le Congolais gagne encore ses duels, le Chypriote ne peut pas s'en vanter.

© photonews

Derrière, le gros point positif se nomme Lucas Noubi. Pendant son heure de jeu, le jeune défense central était l'un des meilleurs liégeois sur la pelouse. Le joueur de 18 ans s'est montré solide défensivement, tant dans les duels aériens qu'au sol, et a été précieux dans ses infiltrations au milieu de terrain pour amener le surnombre et faciliter la possession.

Rome ne s'est pas fait en un jour, et la bonne prestation dans cette rencontre amicale ne doit pas vendre de la poudre aux yeux. La prestation du Standard a été intéressante, a amené beaucoup de nouveautés, mais ne doit pas faire oublier tous les problèmes qui demeurent dans cet effectif liégeois. Le chemin sera long, mais Ivan Leko semble avoir fait ses premiers pas dans le bon sens.