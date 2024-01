Fin du suspense : le vainqueur du Soulier d'or 2023 est connu, cinq clubs représentés dans le top 10

Le grand gagnant du Soulier d'or cuvée 2023 est connu. Sans grande surprise, c'est Toby Alderweireld qui a été sacré.

Vu son importance cruciale dans le triplé de l'Antwerp, Toby Alderweireld faisait figure de grandissime favori pour cette nouvelle édition du Soulier d'or.

L'ancien Diable Rouge n'a pas connu de mauvaise surprise : il a en effet remporté le trophée, devançant son coéquipier les deux Unionistes Cameron Puertas et Mohamed Amoura.

Toby Alderweireld et Tessa Wullaert en guest stars

En gagnant la godasse dorée la plus prisée du royaume, il succède ainsi à Simon Mignolet, lauréat de la dernière édition. Une juste récompense pour l'Anversois de 34 ans, qui a vite fait taire les doutes le concernant à son retour du championnat qatari il y a un an et demi.

© photonews

Voici le top 10 :

1. Toby Alderweireld (Antwerp FC) 647

2. Cameron Puertas (Union) 278

3. Mohamed Amoura (Union) 226

4. Mike Trésor (KRC Genk) 185

5. Jan Vertonghen (Anderlecht) 170

6. Teddy Teuma (Union) 124

7. Arthur Vermeeren (Antwerp FC) 117

8. Victor Boniface (Union) 71

9. Gift Orban (AA Gent) 65

10. Hugo Cuypers (AA Gent) 40

Chez les dames, Tessa Wullaert a été primée. L'attaquante du Fortuna Sittard succède à Nicky Evrard remporte le trophée pour la quatrième fois.