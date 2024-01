Bruges a encore pu compter sur son facteur X face à Westerlo

Le Club de Bruges s'est imposé contre Westerlo ce samedi. Igor Thiago a porté les Blauw & Zwart.

On comprend pourquoi le Club de Bruges a refusé de laisser partir son buteur Igor Thiago pour le tournoi pré-olympique auquel il avait été convoqué avec les U23 du Brésil. En effet, Thiago est devenu indispensable depuis son arrivée l'été dernier, et il l'a encore prouvé ce samedi contre Westerlo. Le Brésilien a inscrit deux nouveaux buts, ses 12e et 13e de la saison en Jupiler Pro League.

Le FC Bruges a dominé le KVC Westerlo de son ancien coach Rik De Mil (2-0), et Igor Thiago avait débloqué le score en première période (37e). Il n'y avait ensuite qu'une équipe sur le terrain, alors que Westerlo avait auparavant inquiété Mignolet. En seconde période, un bras d'Erdon Daci offrait un penalty que transformait l'inévitable Thiago.

Placé sur le banc malgré (ou à cause?) des discussions évoquées avec Tottenham, Antonio Nusa montait au jeu à la 75e minute à la place de Zinckernagel et confirmait sa bonne forme en tuant le match (80e, 3-0). Un but pour lequel aurait presque pu être crédité Vanaken qui avait lobé Bolat, mais le Norvégien a joué les renards.

Avec cette victoire facile, Bruges et Ronny Deila commencent l'année sur les chapeaux de roue. Les Gazellles profitent également de la défaite de La Gantoise pour se rapprocher du top 3, qui n'est plus qu'à un petit point désormais.