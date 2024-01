"Il a assumé" : à 18 ans, Malick Fofana a déjà conquis tout le monde à Lyon

Malick Fofana a incrit son tout premier but avec Lyon en Coupe de France. Son entraîneur Pierre Sage n'a pas manqué de le complimenter après la rencontre.

Certes, le but ne sera pas le plus beau de sa carrière. Mais en reprenant un bon service d'Alexandre Lacazette, Malick Fofana a ouvert le score et marqué les esprits à l'occasion de ce match de Coupe de France sur la pelouse de Bergerac Périgord.

Transféré pour 17 millions à l'âge de 18 ans, l'ancien de La Gantoise a disputé un match plein, d'abord comme flanc droit puis comme piston, avec quelques belles interventions défensives à la clé quand les locaux poussaient (victoire finale de Lyon sur le score de 1-2).

En conférence de presse, Pierre Sage a confirmé que Fofana a disputé un match très mature : "Avec son gabarit, il est à l'aise sur les terrains glissants. Il a un profil assez complet, il n'a pas été aidé par les changements de postes mais il a assumé ça de façon studieuse et c'est très important pour nous, surtout quand on a un effectif un peu court comme actuellement" déclare-t-il, dans des propos recueillis par l'Equipe. Voilà qui promet pour la suite de son aventure dans la capitale des Gaules.