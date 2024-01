🎥 Une première période à retenir, mais le SL16 FC a craqué sur la pelouse du Patro Eisden

Les joueurs de Réginal Goreux ont ouvert la marque sur la pelouse du Patro Eisden, nouveau quatrième de Challenger Pro League. Peu après l'heure de jeu, Stijn Stijnen et ses hommes ont renversé la vapeur, en quelques minutes seulement.

Désormais sorti de la zone rouge, le SL16 FC doit s'en éloigner le plus rapidement possible. Sur la pelouse du Patro Eisden, Réginal Goreux a récupéré les joueurs partis en stage avec le noyau A en bonne forme, et peut compter sur ses cadres pour ce déplacement difficile, chez le septième du championnat.

D'ailleurs, les espoirs liégeois mettent en échec le Patro, qui ne cadre pas le moindre tir de la première mi-temps. Le SL16 FC va même prendre l'avantage, en milieu de première période, grâce à Jorge Ruvalcaba, servi par Noah Makembo (0-1, 22e).

Le SL16 FC craque au Patro Eisden

De manière évidente, Stijn Stijnen et ses hommes reprennent la seconde période avec d'autres intentions, et mettent en péril la défense liégeoise. Elle craquera un gros quart d'heure plus tard, définitivement. Lukas Van Eenoo en profite d'abord (1-1, 64e), suivi par Théo Pierrot (2-1, 69e).

En cinq minutes, cette rencontre a tourné et ne le fera plus jamais. Les locaux mettront même un troisième coup derrière la tête des Liégeois, via Sam (3-1, 88e).

Malgré une bonne prestation et une première période à retenir pour la suite, le SL16 FC est défait sur la pelouse du Patro Eisden, nouveau quatrième de Challenger Pro League. Le SL16 FC reste 14e, un tout petit point devant Seraing et la zone rouge.