Cet ancien du Standard et d'Anderlecht se dirige vers la Turquie

David Henen est en fin de contrat avec Courtrai dans 6 mois. Si le club veut récupérer un peu d'argent sur son départ, il doit le vendre cet hiver.

Courtrai se débarrasserait d'un joueur qui ne compte que 6 apparitions - 4 titularisations - cette saison en championnat. Henen a été freiné par des blessures.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, David Henen devrait très prochainement signer en Turquie. Konyaspor et Gaziantep lui auraient soumis une offre de contrat. Après la Belgique (Standard, Anderlecht, Charleroi, Courtrai), la France (Monaco et Grenoble), l'Angleterre (Everton et Fleetwood Town) et la Grèce (Olympiakos), Henen est proche de découvrir un nouveau championnat.

🇧🇪 David Henen choose for Turkey !

Big competition currently underway between #Konyaspor🐉 and #GaziantepFK for the Belgian winger of #KVKortrijk. Both Turkish clubs made a contract offer until June 2025.

🇹🇷 Battle 🔛… #mercato #KVK #JPL #süperlig pic.twitter.com/wwRQQXlusJ