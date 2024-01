2 ans après son départ du Standard, un nouveau challenge de taille à Liège pour Mbaye Leye

C'est officiel depuis ce lundi : Mbaye Leye débarque au RFC Seraing. Le coach sénégalais aura fort à faire au sein d'une équipe sérésienne en difficulté, dans des terres liégeoises qu'il connait bien.

Seraing a donc décidé de faire confiance à Mbaye Leye pour redresser la barre. Le Sénégalais de 41 ans arrive en remplacement de Grégory Proment, qui aura tenu une demi-saison à la tête des Métallos. Les enjeux de cette signature sont évidemment très importants, tant pour Leye que pour Seraing.

Pour Mbaye Leye, c'est un nouveau départ. L'occasion de briller enfin en tant que T1 après des expériences mouvementées et décevantes jusqu'à présent.

Des échecs au Standard et à Zulte Waregem

Après une fin de carrière en tant que joueur à Mouscron à l'été 2019, Mbaye Leye embrasse celle de coach dans la foulée. Il devient assistant au Standard de Liège. Adjoint de Michel Preud'homme, Leye connait une première saison encourageante sur le banc du Standard. Le club de bat pour une participation aux Play-offs 1...avant que le Covid ne passe par là et ne mette un terme soudain à l'exercice en cours.

Preud'homme part à l'été 2020 et est remplacé par Philippe Montanier. Quelques mois plus tard, le Français est déjà limogé. Le choix de la direction se porte alors sur Mbaye Leye, qui devient T1 une saison et demi après ses débuts dans le coaching.

© photonews

Après une participation aux Play-offs 2 et une finale de Coupe de Belgique perdue face à Genk, Leye est confirmé dans ses fonctions. Ses premiers pas en tant que T1 sont relativement encourageants, bien que les résultats peuvent laisser un goût de trop peu dans un club du standing du Standard.

Cela se complique ensuite pour Leye. Le début de saison 2021-2022 est catastophique. Le Standard va enchaîner trois défaites de suite - dont une contre Anderlecht -, ce qui sera fatal à Leye. Début octobre, il est limogé. Il ne sera resté que 9 mois à la tête du Standard.

La saison suivante, il relève un nouveau challenge, en signant à Zulte Waregem. Malheureusement, l'Essevee réalise l'une des pires saisons de son histoire moderne. Alors que Zulte Waregem se dirige vers la relégation, Leye est limogé à 5 journées de la fin de la phase classique. Le club espère le maintien, en vain.

© photonews

L'occasion de laisser une empreinte

Les débuts de Leye en tant que coach ont donc été chaotiques. Paradoxalement, alors qu'il a marqué le Standard et Zulte Waregem lors de son passé de joueur, il a échoué assez clairement à le faire en tant que coach.

A Seraing, Leye a l'occasion de relancer sa carrière de T1. Nommé pour 6 moins, sa mission est claire : maintenir le club en Challenger Pro League. Si Leye parvient à créer un électrochoc et sauver les Metallos, il se sera sans aucun doute donné un sacré coup de boost.

Rien n'est cependant gagné pour lui, qui ne possède pas d'expérience de cette situation et qui débarque dans une équipe à la dérive - avant-dernier de Challenger Pro League.