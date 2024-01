"Schmeichel à Anderlecht ? Une opération zéro"

L'actualité à Anderlecht tourne une nouvelle fois autour de Kasper Schmeichel. Le très expérimenté gardien danois ne parvient pas à convaincre l'ensemble des observateurs.

Pour tenter d'y voir plus clair dans cette constellation d'avis et de critiques concernant Kasper Schmeichel, le Nieuwsblad donné la parole à plusieurs anciens gardiens iconiques du RSC Anderlecht.

Silvio Proto ne semble pas être un très grand fan du Danois. "Un gardien d'Anderlecht doit prendre des points et permettre à son équipe de gagner. Disons qu'avec Kasper Schmeichel, c'est une opération zéro pour l'instant. Il ne s'est jamais complètement planté, mais il a rarement été exceptionnel non plus."

Anderlecht : l'avis tranché de Silvio Proto sur Kasper Schmeichel

"Oui, Schmeichel a fait de bons matches à l'Antwerp et contre Genk et le Cercle, mais aussi des matches moins bons comme à Louvain. Là, il a raté son dégagement et a plongé trop tard", a continué Proto. "On attend plus d'un gardien d'Anderlecht. Par exemple, je pense que Dupé est meilleur sur les ballons hauts, alors que Schmeichel les repousse principalement et ne touche que très peu de ballons. Nous ferons l'addition à la fin de la saison..."

Proto a également donné son avis sur le cas Maxime Dupé. "Je laisserais partir Maxime Dupé. Il n'est pas heureux et je peux le comprendre. Les débuts de Schmeichel à Anderlecht n'ont pas été extraordinaires et Dupé a dû en payer le prix. Cela fait mal."