Retournement de situation à Anderlecht : ce défenseur ne viendra pas !

Anderlecht a encore six jours pour trouver un défenseur. Hier, le nom de Boris Popovic, le défenseur du Cercle de Bruges, a refait surface.

L'information a été révélée par des médias belges et étrangers : Anderlecht serait intéressé par recruter Boris Popovic et discuterait activement avec le Cercle de Bruges.

Toutefois, il nous revient - après consultation auprès des deux clubs - qu'il n'y a eu aucun contact entre les deux clubs. Le Cercle ne compte en effet pas lâcher l'un de ses joueurs les plus importants dans les derniers jours du mercato.

Le coup Filip Helander encore possible

Jesper Fredberg, CEO Sports d'Anderlecht, espère qu'un nouveau défenseur sera trouvé avant jeudi prochain, mais il prendra néanmoins son temps. Contrairement à Popovic - et ce qu'il a été annoncé récemment, Filip Helander reste une option si Odense accepte de baisser son prix.

L'international suédois de 30 ans n'a plus que six mois de contrat et Fredberg n'a pas l'intention de débourser un million d'euros pour lui. Il a d'ailleurs d'autres noms sur sa liste et préférerait passer à l'action avant la date limite des transferts.