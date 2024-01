Bruges se montre ferme malgré l'intérêt pour l'un de ses titulaires : "il sera la cible principale du club en été"

Le Club de Bruges peut voir quelques indésirables quitter le navire pendant l'hiver, mais aucun titulaire ne s'en ira avant le mercato estival. C'est notamment le cas de Bjorn Meijer qui reçoit déjà de l'intérêt.

Quatrième, le Club de Bruges poursuit sa remontée au classement et ne compte plus que six longueurs de retard sur le Sporting d'Anderlecht, deuxième. Malgré des débuts difficiles, Ronny Deila semble bien lancé en Venise du Nord et ne veut voir aucun titulaire partir pendant l'hiver. Dans ces derniers jours de mercato, seuls des indésirables pourront quitter le Jan Breydel.

Ce n'est évidemment pas le cas de Bjorn Meijer, revenu à son meilleur niveau depuis sa blessure aux abdominaux. Le Néerlandais de 20 ans, qui a déjà disputé 65 matchs avec le Club, est suivi avec attention par Bologne.

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio affirme que le latéral gauche est "la cible numéro 1 de Bologne pour le mercato estival". Si le Club de Bruges avait offert six millions d'euros à Groningen pour s'attacher ses services, l'international espoir est maintenant évalué à 9 millions d'euros, sur Transfermarkt. De quoi définitivement lancer Kyriani Sabbe au premier plan ?