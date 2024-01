Envoyé dans deux clubs différents, Daiki Hashioka a fait son choix et ira en Premier League

Daiki Hashioka n'était pas dans l'équipe de STVV pour le derby limbourgeois puisqu'il était en train de finaliser son transfert du club.

Dans un premier temps, il semblait que Hashioka irait à Leeds United, mais les choses ont soudainement changé lorsque Luton Town est entré dans la danse. Un contrat jusqu'en 2028 attendait Hashioka à Leeds, mais il optera finalement pour une aventure en Premier League.

Selon Fabrizio Romano, l'accord est conclu et le latéral droit rejoindra Luton Town pour 2 millions d'euros. Il passera ses tests médicaux chez le promu de Championship lundi.

Mise à jour : Bien que Romano annonce que le transfert soit bouclé, Het Laatste Nieuws rapporte que Genk tentera encore une dernière fois de faire basculer le transfert à son avantage.

🟠🇯🇵 Daiki Hashioka to Luton Town, here we go! Agreement reached right now to sign Japanese fullback from Sint-Truiden.



🩺 Understand Hashioka will travel on Monday for medical tests.



Fee will be €2m, as @mcgrathmike called.



Done deal despite Leeds and Trabzonspor interest. pic.twitter.com/VZUHD5qH2D