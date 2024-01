Le Standard contre l'Antwerp, avec ou sans Vanheusden et Kawabe ? Ivan Leko laisse planer le doute

En conférence de presse, ce lundi, Ivan Leko est resté vague concernant les nouvelles du noyau du Standard. Difficile encore de dire, avant le dernier entraînement prévu demain, si Zinho Vanheusden et Hayao Kawabe pourront être de la partie.

Trois jours après un partage concédé dans les dernières minutes au Cercle de Bruges, Ivan Leko était présent en conférence de presse pour évoquer la prochaine rencontre des Rouches, mercredi contre l'Antwerp.

Comme d'habitude, l'entraîneur croate est resté vague sur les nouvelles du noyau. Difficile encore de dire si Zinho Vanheusden et Hayao Kawabe pourront être de la partie contre le Great Old.

© photonews

Vanheusden et Kawabe seront-ils présents contre l'Antwerp ?

"C'est difficile à dire s'ils seront là, mais on a encore de l'espoir. Ils ne se sont pas entraînés à 100%, mais il reste un entraînement et c'est toujours difficile de se prononcer avant cela."

"Les blessures ne sont pas graves. Il n'y a pas de rupture, ni d'opération. Mais il a déjà eu des problèmes avec son corps et on doit faire attention, tout en faisant en sorte qu'il soit de retour aussi rapidement que possible."

Concernant le Japonais, nos informations faisaient l'état d'un retour samedi, au RWDM. Une absence probable contre l'Antwerp à laquelle il faut ajouter celles de Nathan Ngoy, Cihan Canak, Ibe Hautekiet (?), Aiden O'Neill (Coupe d'Asie) et probablement Noah Ohio, en partance vers Hull City.