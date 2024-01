Une nouvelle absence pour Zinho Vanheusden ? Ivan Leko s'exprime sur la blessure de son capitaine

Vu son historique médical, chaque alerte concernant Zinho Vanheusden fait ressurgir la crainte d'une longue indisponibilité. Sa sortie sur blessure au Cercle est ainsi prise très au sérieux.

Début d'année compliqué pour Zinho Vanheusden. Après son erreur coupable sur le seul but de la rencontre face à Courtrai, le capitaine du Standard a dû quitter ses partenaires à l'approche du dernier quart d'heure sur le terrain du Cercle de Bruges, visiblement touché au genou.

En interview d'après-match, Ivan Leko était encore dans l'incertitude quant au sort de son capitaine : "C’est difficile de dire si c’est sérieux ou non. On sait que Zinho doit composer avec des petits soucis. J’espère que ça ira, mais c’est rageant de perdre Wilfried (Kanga) la semaine passée et désormais Zinho" déclare-t-il, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Deuxième alerte de la saison pour Vanheusden qui avait été ménagé suite à sa surcharge musculaire en fin d'année civile.