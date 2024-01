Les progrès fulgurants d'un Brugeois : "Il y a trois mois, les gens disaient qu'il ne savait rien faire"

Bruges a roulé sur Charleroi, avec un nouveau doublé d'Igor Thiago. Le buteur brésilien est transfiguré, et Hans Vanaken s'en réjouit.

Hans Vanaken a été l'un des facteurs X du Club de Bruges contre Charleroi, et jouait dans un fauteuil. Les Blauw & Zwart ont rapidement pris leur adversaire à la gorge : "Nous savions qu'ils essaieraient d'emmener le public derrière eux dès les premières minutes, mais nous avons réussi à les en empêcher. Nous nous sommes facilités la tâche. C'est bon pour la confiance et c'est agréable pour tout le monde de jouer ainsi", se réjouit le capitaine brugeois après la rencontre.

Le Club n'a en effet jamais tremblé : "Nous avons été bien plus en contrôle qu'à Gand, par exemple. Nous avons contrôlé la majeure partie du match et c'est comme ça que vous obtenez des victoires faciles", estime Vanaken. "Si vous menez 0-3, tout devient tout de suite plus facile". Même si selon Hans Vanaken, Bruges aurait encore pu frapper plus fort : "Après le 0-4, il aurait fallu faire tourner un peu plus, mieux garder le ballon. Nous allons devoir améliorer certaines choses pour les Playoffs".

Un joueur semble quant à lui en pleine progression : Igor Thiago. " "Les progrès qu'il a réalisé sont fantastiques. Il y a trois mois, les gens disaient qu'il ne savait rien faire. Maintenant, il est décisif, il peut garder le contrôle du ballon. Il a grandi dans tous les domaines. Il marque à chaque match, et ça nous rapproche forcément de la victoire", conclut Hans Vanaken sur son coéquipier.