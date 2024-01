Trois clubs se positionnent sur le dossier Romaine Mundle au Standard

L'ancien joueur des Spurs pourrait faire son retour en Angleterre. Trois clubs de Championship ont son dossier sur la table.

La fin du mercato arrive à grands pas et le Standard devrait se séparer de Noah Ohio, en route pour Hull City. Mais il ne sera certainement pas le dernier à partir du club cet hiver.

En effet, depuis plusieurs semaines, les rumeurs évoquent un départ de Romaine Mundle, arrivé cet été en provenance des jeunes de Tottenham au Standard.

Les Rouches avaient déjà reçu une offre de Swansea et d'autres clubs de Championship pour le joueur de 20 ans. Selon la Dernière Heure, parmi ces clubs, on retrouverait Stoke City et Plymouth. En cas de départ, il s'agirait d'un prêt sans option d'achat.