Grand talent argentin, international U20 sous Scaloni : qui est Federico Gattoni, le futur défenseur d'Anderlecht ?

Federico Gattoni devrait devenir l'un des renforts hivernaux du RSC Anderlecht. Mais qui est cet Argentin qui arriverait du FC Séville ?

Le profil de Federico Gattoni (24 ans) peut vaguement faire penser à celui d'un autre défenseur argentin passé par Anderlecht récemment : Lisandro Magallan. Comme l'ancien ajacide, Gattoni était vu comme un grand talent en Argentine, et manque de temps de jeu après avoir été transféré dans un grand club européen. Tous deux ont été internationaux argentins U20 et on les imaginait, un jour, devenir joueurs de l'Albiceleste.

Tous deux sont défenseurs centraux droitiers, également, mais la comparaison s'arrête là. Car là où Lisandro Magallan arrivait à Anderlecht alors que son étoile avait déjà pâli, Gattoni devrait rejoindre le RSCA encore assez jeune pour espérer se relancer. Les attentes autour de lui étaient également un peu moindres car Séville n'avait dépensé qu'1,4 million pour s'offrir ses services, contre 9 pour Magallan, qui peut être qualifié de vrai flop.

International U20 sous Lionel Scaloni

À ses débuts, Federico Gattoni a joué de malchance. Formé à San Lorenzo, il est repris en équipe nationale U20 avant même de faire ses débuts avec l'équipe A en club. En sélection, il est dirigé par un certain Lionel Scaloni, champion du monde à la tête de l'Albiceleste en 2022. Et la presse argentine, en 2018-2019, voit en Gattoni un futur international A s'il parvient à confirmer.

Mais à 21 ans, alors qu'il a tout pour exploser avec San Lorenzo, le coup dur : une rupture du ligament croisé antérieur du genou le tient éloigné des terrains pour de longs mois. Rebelote en 2021 après une bonne demi-saison : une blessure aux vertèbres le prive d'une quinzaine de matchs. Il revient cependant pour la saison 2022, brassard de capitaine au bras.

Un défenseur buteur et rugueux

Gattoni est transféré à Séville en janvier 2023, mais est immédiatement prêté à San Lorenzo jusqu'à l'été dernier. Et depuis, l'Argentin a du mal à s'imposer pour ses débuts en Europe : sur ses 6 premiers mois, il n'a disputé que 4 petits matchs. Il parvient tout de même à marquer un but en Copa del Rey. Sa marque de fabrique depuis tout jeune : lors de la Copa Maradona (la Coupe de la Ligue argentine), Federico Gattoni avait inscrit 5 buts en 25 matchs depuis son poste de défenseur central.

Autre marque de fabrique : Gattoni est rugueux, très rugueux. En 94 matchs pour San Lorenzo, il a ainsi pris 27 cartons jaunes, soit un peu moins d'un carton toutes les trois rencontres. Ce n'est pas pour rien que ses formateurs le comparaient par moments à Sergio Ramos, son modèle et son coéquipier à Séville. Mais son élégance balle au pied est également soulignée, et il en faudra aussi pour réussir au RSCA.