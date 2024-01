Surprise à la CAN : l'Union devra encore attendre le retour de l'un de ses piliers

Ce lundi soir se jouaient les 8e de finales de la CAN. Un match très attendu : Cote d'Ivoire - Sénégal.

Une grosse affiche entre deux monuments du football africain. D'un côté le Sénégal, qui avait terminé 1er de son groupe. De l'autre, la Cote d'Ivoire, qui s'était qualifié un peu miraculeusement pour le second tour de la compétition organisée en ses terres.

Habib Diallo a ouvert le score à la 4e minute, lançant la rencontre. Alors que le Sénégal pensait tenir la qualification, Franck Kessié a égalisé sur penalty à quatre minutes de la fin et envoyé les deux équipes en prolongations.

Le match s'est finalement décidé aux tirs au but. Le Sénégalais Niakhaté a manqué son tir au but, Kessié a délivré les Ivoiriens (4-5). Le pays hôte, mal en point, est ainsi en quarts de finale de la CAN et élimine le tenant du titre. Remplaçant avec les Elephants, l'Unioniste Lazare Amani poursuit l'aventure.