Des play-downs "francophones", une fantaisie ou une probabilité qui donne le tournis ?

En ce milieu de semaine, nous disputons la 23ème journée de Jupiler Pro League. Il est clair que dans ce sprint final de notre compétition, les points vont coûter très cher. Et nos clubs francophones ne sont pas bien placés pour ce sprint final.

Lorsqu'on regarde le classement de la Jupiler Pro League, on peut se dire qu'il y a encore 7 équipes qui sont concernées par le maintien, et elles sont bien évidemment classées de la 10ème à la 16ème place : Westerlo, Standard, Eupen, le RWDM, Charleroi, OHL et Courtrai.

Pour rappel, cette saison, les play-downs seront constitués des quatre dernières équipes du classement. Les points ne seront pas divisés par deux, il y aura 6 rencontres par équipe (donc 18 points à prendre), et les deux derniers iront poursuivre leur vie en Challenger Pro League, alors que l'antépénultième affrontera le troisième classé en D1B dans un barrage aller-retour. Bref, le stress sera présent dans ces play-downs.

Une catastrophe wallonne ?

Si on revient au début de cet article et aux clubs qui y sont cités, on remarque la présence de trois clubs wallons : Eupen, Charleroi et le Standard. Si on ajoute à cela le RWDM comme club "francophone" en tant que club bruxellois, nous avons là une belle brochette de candidats à la catastrophe.

Mais est-ce qu'on peut réellement penser retrouver ces quatre clubs susnommés se disputer les play-downs dans quelques semaines ? La réalité comptable ne pousse à ne pas repousser trop vite cette éventualité, l'histoire du football est remplie d'éventualités qu'il ne faut jamais écarter.

Le Standard et Charleroi se voilent-ils la face ?

Du côté de nos deux fers de lance wallons, c'est-à-dire le Standard et Charleroi, on ne sent pas trop la panique. Pourtant, les Carolos sont actuellement en position délicate alors que le Standard n'a que trois points d'avance. Est-ce que les deux clubs pratiquent la méthode Coué pour se convaincre qu'ils éviteront les places piégeuses ? C'est possible, mais dans quelques jours, cela pourrait être la panique à bord, bien que les Rouches soient actifs sur le marché des transferts.

© photonews

Charleroi a devant lui deux duels cruciaux : Eupen et Courtrai. Les plus positifs diront qu'en cas de carton plein, l'air serait bien plus respirable au Mambourg, mais quid en cas de 0/6, alors que les supporters du club mettent une pression terrible sur la direction et qu'ils sont prêts à exploser ? De son côté, le Standard, après la réception de l'Antwerp de ce mercredi, affrontera le RWDM et OHL. La situation sera la même qu'à Charleroi, et elle sera associée à la panique.

Le RWDM et Eupen à la chasse aux points... pour le futur ?

Pour les Bruxellois et les Pandas, on sent deux missions réunies en un : prendre le maximum de points (un peu comme tout le monde finalement) mais surtout en avoir le plus possible en cas de play-downs. Comme les points ne seront pas divisés par deux, tout avantage pris sera conservé et sera un plus pour tenter de garder la tête hors de l'eau.

Mais globalement, le plus inquiétant, c'est la courbe de forme de chaque club. Courtrai prend des points, Westerlo s'est réveillé après un début de saison catastrophique alors que le Standard s'enlise dans les sables mouvants en tenant Charleroi par la main, tentant de se persuader que s'ils ne bougent pas de trop, ils ne vont pas s'enfoncer plus bas. Attention à la mauvaise blague messieurs, elle ne ferait rire personne.