Le grand retour de Slimani en Belgique se précise : "Il a tout ce dont nous avons besoin !"

Grosse surprise sur le marché des transferts ce mercredi : Islam Slimani va revenir en Belgique. L'ancien attaquant du RSC Anderlecht va s'engager avec le KV Malines.

Il semblerait que cela ne soit plus qu'une question de temps avant qu'Islam Slimani n'acte son retour sur nos terres. Selon les informations du Nieuwsblad, il aurait d'ores et déjà passé sa visite médicale et serait donc sur le point de s'engager à Malines.

En conférence de presse, le coach de Malines Besnik Hasi a d'abord hesité de parler de l'arrivée de l'Algérien, avant de reconnaître que cela serait un très bon coup pour le club.

Islam Slimani (ex-Anderlecht) en route vers le KV Malines

"Si nous parvenons à recruter Slimani, nous gagnerons quelqu'un qui sait ce que c'est de se battre à l'avant du terrain. Il a le sens du but et à une faculté à suivre le ballon. Ce sont des qualités qui nous ont fait défaut ces derniers temps."

En l'absence de Norman Bassette, Slimani sera donc un renfort de choix pour le KVM. Malgré son âge (35 ans), Besnik Hasi n'oublie pas le passage de Slimani à Anderlecht, où il avait marqué 9 buts en 16 matchs. "Son âge ne joue certe pas en sa faveur. Mais par contre, il possède beaucoup d'expérience au haut niveau."