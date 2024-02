Le RFC Liège va perdre son meilleur buteur : il va signer en Pro League

Le RFC Liège évolue en Challenger Pro League. Les Sang et Marine s'apprêtent à perdre l'un des artisans de leur bonne saison.

Il y a quelques jours, nous vous expliquions en exclusivité qu'Adriano Bertaccini était suivi par STVV. L'attaquant du RFC Liège a marqué 11 buts et 17 matchs de Challenger Pro League cette saison et s'est attiré les regards des Canaris.

Saint-Trond avait déposé une offre d'un million d'euros sur la table. Liège, de son côté, n'était pas contre laisser partir Bertaccini mais devait encore réfléchir.

Selon nos informations, Liège aurait donné son accord. Bertaccini, qui s'est révélé la saison dernière sous le maillot de Thes, va découvrir l'élite du football belge après être passé par Genk lors de sa formation.